Ancora una volta sono i rigori ad essere fatali alla Rappresentativa Under 15. Dopo che lo scorso anno la selezione di categoria fu eliminata ai quarti di finale dal Veneto e nel 2019 in Basilicata perse la finale contro l’Emilia Romagna, anche quest’anno dai sei metri la sorte gira le spalle alla Calabria.

“Siamo rammaricati perché i ragazzi hanno dimostrato di essere una grande squadra – così il delegato Calcio a 5 Giuseppe Della Torre – uscendo dal torneo senza aver perso una gara esprimendo un grande futsal. Ringrazio il mister Carrozza ed il suo staff, Granato, Longo e Lo Gatto, che in pochi mesi hanno allestito una rosa competitiva pronta per giocarsi il titolo di Campioni d’Italia. Ci riproveremo il prossimo anno con la convinzione che il movimento calabrese è vivo e gode di buona salute e come quest’anno ci presenteremo come protagonisti e non come semplici partecipanti”.

La cronaca

Al “Carisport” di Cesena la giornata si apre con la prima semifinale, categoria Under 15, tra Calabria e Piemonte VDA. I ragazzi di Carrozza entrano in campo decisi e motivati a fare bene, venendo da un quarto di finale dominato contro la Puglia. Al 3’ subito Mangiola pericoloso ma la palla ferma la sua corsa sul palo. E’ una gara godibile ed intensa, con il Piemonte VDA che risponde colpo su colpo, soprattutto con il giovane Vescio. La difesa calabrese tiene bene, rischiando qualcosa, ma Puccio ed il portiere De Lorenzo si dimostrano attenti e concentrati. La prima frazione di gioco si chiude con il parziale immutato, figlio di un sostanziale equilibrio fra le due compagini.

Nella ripresa l’andazzo della gara non cambia, la Calabria tiene in mano il gioco ed il Piemonte VDA riparte forte. Al 3’ Honorio dalla distanza tira verso la porta avversaria ed una deviazione beffa il portiere Nicola per il vantaggio Calabria. Nemmeno il tempo di esultare che il Piemonte trova subito il pareggio con Vescio che punta Honorio sulla fascia laterale, lo supera e con la classica puntata batte De Lorenzo sul secondo palo. La reazione dei ragazzi calabresi c’è e con Puccio prima e Sapone dopo la Calabria va vicina al nuovo vantaggio, con il tiro del primo che esce di poco dando l’illusione del gol mentre il tiro del secondo centra il palo interno. Il Piemonte VDA ci prova ma la Calabria controlla bene fino alla fine. All’ultimo secondo l’occasione giusta capita sui piedi di Turiano ma il sinistro dell’attaccante calabrese termina fuori.

Si va dunque ai rigori: De Lorenzo para il primo rigore, Sapone, Lazzarino ed Honorio con freddezza realizzano i propri tiri mentre Turiano e Jefferson si fanno ipnotizzare da Nicola.

Il Piemonte VDA vola in finale, per la Calabria tanto orgoglio ma anche tanto rammarico. “Non posso dire nulla ai ragazzi, ci hanno provato sempre, senza paura e con tanto carattere. Abbiamo giocato un grande futsal ed oggi è mancata la fortuna, anche se non deve essere un alibi. Complimenti al Piemonte VDA per la finale raggiunta, ma un immenso grazie ai miei ragazzi per aver disputato un Torneo delle Regioni fantastico uscendo dalla competizione senza aver mai perso”, così il tecnico Bebo Carrozza al termine della gara.

Il tabellino

UNDER 15

CALABRIA-PIEMONTE VDA 4-5 DTR (1-1) (0-0)

CALABRIA: De Lorenzo, Puccio, Malara, Moita Pessoa, Saccà, Honorio, Callea, Zito, Sapone, Turiano, Mangiola, Lazzarino. All. Carrozza

PIEMONTE VDA: Corti, Cretella, Ommara, Camardi, Bortoletto, Fulginiti, Carelli, Galvagno, Perra, Florea, Vescio, Nicola. All.: Sig. Berardi

ARBITRI: Sig. Zannoni (Sez. Cesena) e Sig. Botrugno (Sez. Cesena)

CRONO: Sig. Maiorana (Sez. Faenza)

MARCATORI: al 3’st Honorio (C), al 4’st Vescio (PVA)

RIGORI: Florea (PVA) parato, Sapone (C) gol, Vescio (PVA) gol, Lazzarino (C) gol, Perra (PVA) gol, Turiano (C) parato, Carelli (PVA) gol, Honorio (C) gol, Ommara (PVA) gol, Moita Pessoa (C) parato