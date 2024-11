È finale! La Rappresentativa Under 19 della Calabria elimina l'Emilia Romagna e approda all'atto conclusivo del Torneo delle Regioni 2024. Nella semifinale giocata oggi pomeriggio al campo sportivo "25 Aprile" di Genova, ancora una volta la lotteria dei rigori è stata decisiva per i ragazzi allenati da Umberto Scorrano. Come nella sfida giocata ieri contro l'Abruzzo, i calabresi hanno la meglio sui pari età emiliano romagnoli dai tiri dal dischetto dopo aver chiuso i 90 minuti sul risultato di 1-1.

In terra ligure il match regala poche emozioni nella prima frazione di gioco, con gli uomini di Scorrano più propositivi rispetto agli avversari e vicini al vantaggio nel finale di tempo con Sarpa, ma la sua conclusione di piatto a botta sicura viene salvata sulla linea dal difensore emiliano Longu. Il primo tempo va in archivio sul risultato ad occhiali.

Il secondo tempo inizia con altri ritmi. All'ottavo minuto ecco il vantaggio calabrese: il lancio in profondità di Costanzo trova Billetta pronto a calciare di prima intenzione fulminando Venturelli in uscita. È 1-0 per la Calabria. Tre minuti più tardi, però, una disattenzione difensiva costa cara alla formazione di Scorrano: Merighi è bravo dal limite a trovare la conclusione che sorprende Mileto.

L'Under calabrese resta in inferiorità numerica al 65esimo: signor Volpi di Genova sventola il rosso diretto per proteste in faccia Furiato. I ragazzi calabresi resistono stoicamente, per la verità senza subire più di tanto e, anche quest’oggi, prolungano l’incontro ai calci di rigore in cui segnano Billetta, Frasson, Mazzone, mentre Mileto para il rigore di Osmani e Picone regala la finale all'U10 spiazzando il portiere emiliano al quinto tiro dal dischetto.

Per la conquista del titolo domani la squadra calabrese sfiderà il Piemonte VdA, alle 16.30, ancora una volta a Genova.

Il tabellino

CALABRIA-EMILIA ROMAGNA 5-3 (pt 0-0, st 1-1)

CALABRIA: Mileto, Grosso (24’ st Scarcella), Marino (51’ st Mazzone), Billetta, Michelli, Calabrò (17’ st Picone), Costanzo, Furiato, Scaramuzzino, Tutino, Sarpa (44’ st Frasson). All. Scorrano

EMILIA-ROMAGNA: Venturelli, Castagnini, Orlandi, Longu (43’ st Fugallo), Sansonetti (9’ st Frimpong), Merighi (35’ st Prandini), Nait, Evaristi (9’ st Osmani), Catellani (31’ st Fiore), Baisi, Ceneri. All. Lega

ARBITRO: Sig. Volpi (sez. Genova). ASSISTENTI: Sig. Botto (sez. Genova) e Sig. Poggi (sez. Genova)

MARCATORI: 8’ st Billetta (C), 11’ st Merighi (E)

AMMONITI: Billetta (C), Tutino (C), Evaristi (E), Nait (E). ESPULSO: al 20’ st Furiato per proteste (C)

SEQUENZA RIGORI: Billetta (Calabria): gol; Prandini (Emilia Romagna): traversa; Frasson (Calabria): gol; Osmani (Emilia Romagna): parato; Mazzone (Calabria): gol; Frimpong (Emilia Romagna): gol; Costanzo (Calabria): parato; Fugallo (Emilia Romagna): gol; Picone (Calabria): gol