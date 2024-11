Tutto pronto per il gran finale del Torneo delle Regioni di calcio a cinque 2024. Appuntamento oggi al "PalaCalafiore" di Reggio Calabria per incoronare le regine di un'edizione già storica con ben sette regioni rappresentate su otto finaliste: Calabria l'unica a fare doppietta con Femminile e Under 19, le altre sono Emilia Romagna e Marche per l'Under 15, Piemonte VdA e Sicilia per l'Under 17 più Veneto e Sardegna (sardi alla prima storica finale nella storia del TDR dedicato al futsal) rispettivamente nel Femminile e Under 19.

Questo il programma delle finali

Under 15 (ore 9.30), Emilia Romagna-Marche;

Under 17 (ore 11.30), Piemonte VdA-Sicilia;

Femminile (ore 15.00) Veneto-Calabria;

Under 19 (ore 18.00), Calabria -Sardegna