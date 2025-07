VIDEO | La manifestazione che si terrà il prossimo 2 agosto organizzata dal team Pugilato Lametino, con il patrocinio del Comune di Nocera Terinese e che vede come media partner il Network Lac, è stata presentata in conferenza stampa

Calabria e Sicilia si prendono a pugni e lo fanno in piazza a Nocera Terinese. Il prossimo 2 agosto nel centro storico del comune del Catanzarese si terrà un evento sportivo che promette spettacolo ed emozioni.

La manifestazione, organizzata dal team Pugilato Lametino con il patrocinio del Comune di Nocera Terinese e che vede come media partner il Network LaC, è stata presentata ieri nella splendida cornice dell’agriturismo Calabrialcubo in conferenza stampa.

«Facciamo un evento di pugilato dilettantistico interregionale – ha dichiarato il maestro e organizzatore Angelino Mascaro -, sarà la Calabria contro la Sicilia, saranno tutti i match buoni, ci saranno le palestre dello Zen di Palermo, portano tre campioni d'Italia, un bronzo europeo e ci sarà il nocerese Andrea Mendicino, che giocherà in casa e combatterà contro un palermitano che ha lo score molto buono, ha un sacco di match vinti per Ko, però Andrea è un ragazzo fermo a livello di box, in termine tecnici pugilistici ha la castagna come si suol dire, quindi sarà un bel match».

Special Guest della serata il campione di arti marziali miste Daniele Miceli: «Penso che sia il modo migliore per incitare le persone a fare questi sport, io sono convinto che in Calabria, al di là degli atleti, abbiamo ragazzi che hanno tanta caparbietà e potrebbero raggiungere grandi risultati in questi sport. Divulgare questi sport secondo me è una cosa molto importante perché la Calabria può produrre atleti veri».

Il sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo conta di riuscire a storicizzare l’evento con l’impegno di portare nel borgo match sempre più importanti: «La nostra amministrazione crede molto nello sport come strumento anche educativo e colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini a partecipare a questo evento».

Gli incontri