Il calcio non si ferma mai, neanche dopo la fine della stagione regolamentare o con l'arrivo dell'estate. Bisogna ancora correre sui campi dunque, come richiede il torneo Shalom. Dal 19 al 22 giugno, infatti, a Montesarchio si terrà la 40esima edizione del torneo di calcio giovanile Under 17 maschile, ovvero uno dei più importanti a livello regionale e nazionale.

La convocazione

Un'importante vetrina per i giovani talenti dunque che molto spesso non godono di quella visibilità che meriterebbero. Di giovani talenti ne è ricca anche la Vibonese, e la conferma ne è il fatto che al torneo sopra menzionato ci sarà anche un suo tesserato. Giuseppe Varone, infatti, è stato convocato dalla Rappresentativa Nazionale Under 16 per la manifestazione sportiva sopra menzionata. Non è la prima volta che il gioiellino classe 2009 riceve determinate chiamate se si considera anche la convocazione nella Rappresentativa Regionale Calabria Under 17. Senza dimenticare, inoltre, che lo stesso Giuseppe Varone è stato premiato come tra i giovani calciatori più virtuosi dell'ultimo campionato di Serie D (girone I). Insomma, si tratta senza dubbio di un prezioso talento che sta sbocciando e che la Vibonese deve tenersi stretto.