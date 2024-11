L’ex capitano giallorosso annuncerà in una conferenza stampa al Coni, le dimissioni da dirigente

Lunedì pomeriggio Francesco Totti annuncerà le dimissioni da dirigente della Roma. La decisione di dire addio alla società che lo ha visto crescere e diventare uomo sarà spiegata nel corso di una conferenza stampa lontano da Trigoria e convocata per il primo pomeriggio al Salone d'Onore del Coni. A due passi, quindi, da quello stadio Olimpico in cui proprio il 17 giugno 2001 il 'Capitano' giallorosso vinceva lo scudetto con la maglia della Roma. I tifosi hanno accolto la notizia con incredulità, tanti i messaggi a sostegno di Totti ma non mancano le polemiche.