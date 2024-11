Qualcuno è già in ferie da un po’. Qualche altro ha appena riposto il borsone nell’armadio. La lunga stagione sportiva calabrese va in vacanza. ed il bilancio è davvero esaltante. Come non si vedeva da anni. Per omogeneità di risultati ottenuti e categorie conquistate in più discipline. Dal calcio alla pallavolo alla pallanuoto è stato come salire su un’altalena di emozioni.





Le più forti vissute a Cosenza con una promozione che ha riscritto la storia del club rossoblu ritornato in Serie B quindici anni dopo l’ultima volta. Ha fatto un salto in avanti anche la Vibonese che dopo i torti subiti nelle aule della giustizia sportiva si è ripresa la Serie C sul campo. Profuma di libri di storia anche la promozione in A2 di pallavolo maschile della Conad Lamezia. Proprio nell’anno in cui non ha potuto usufruire del proprio palazzetto chiuso per inagibilità.





Quando si dice che lo sport è più forte di tutto. Anche della disabilità che a Reggio Calabria è straordinaria forza formato carrozzina. Qui la squadra dello Stretto ha solo sfiorato il salto in Serie A ma è stato bellissimo comunque. Un’annata di emozioni altissime, dicevamo. Ma anche fatta di qualche delusione cocente.





Sempre a Reggio il grande basket a tinte neroarancio è retrocesso d’ufficio in Serie B per questioni che poco hanno avuto a che fare con il campo. Storie di sport e tribunali che potrebbero cancellare la delusione per la retrocessione tra i cadetti dei tifosi del Crotone. Diverse squadre sono in difficoltà. Qualcuno avrebbe giocato anche sporco e per il club pitagorico potrebbero aprirsi le porte del ripescaggio in serie A. Ma questa è un’altra storia. Nel frattempo Crotone festeggia l’Olimpo nella pallanuoto con la Rari Nantes. Buona estate.