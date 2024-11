Nella tragica alluvione morirono dieci persone. La scelta per dimostrare vicinanza al territorio

Ventimila euro per contribuire alla valorizzazione del Parco del Pollino sono stai decisi dall' Assemblea della Lega di Serie B dopo la tragica alluvione della scorsa estate, che provocò 10 morti. Una scelta presa anche per mostrare vicinanza a un territorio, quello di Cosenza, che fa parte della famiglia della Serie B. Queste le finalità che avevano portato ad agosto il presidente Mauro Balata insieme a quelli delle società cadette a promuovere una raccolta fondi per manifestare la propria solidarietà al Cosenza calcio e ai luoghi della sua provincia, martoriarti dal tragico evento.

L'assegno sarà consegnato dal presidente Balata in occasione di Cosenza-Venezia. «Il nostro campionato ha valori importanti, uno di questi è il legame che ogni club ha con il proprio territorio - sottolinea Balata - Un rapporto che prescinde dal dato sportivo e che ha profili sociali e radici profondi. La Lega B ha il compito di alimentare questa relazione e l'iniziativa di Cosenza ne è un esempio virtuoso».



