I rossoblù battono i granata neo promossi in Eccellenza per 3-1. Ma per Braglia è necessario un cambio di passo sul mercato

C’è ottimismo in casa Cosenza dopo il positivo test con la Morrone, squadra neo promossa in Eccellenza - per un derby dal sapore amarcord -, vinto 3-1.

Le reti

Braglia, com’è normale che sia in questa fase, fra primo e secondo tempo fa girare i suoi giocatori che fanno vedere una buona fluidità di gioco. All’11’ del primo tempo sblocca Idda, grazie ad una buona intesa con Mungo (poi costretto ad uscire al 38’ per un problema muscolare). Al 10’ della ripresa arriva il raddoppio rossoblù su calcio di rigore trasformato da Bruccini. La Morrone reagisce e dieci minuti più tardi accorcia, sempre dal dischetto, con Ferraro ma il sigillo finale è del Cosenza che al 38’ passa sul 3-1 con la rete di Varone.

Braglia: «Servono giocatori»

«Mi è piaciuto l’atteggiamento iniziale», annota a fine gara il tecnico del Cosenza Piero Braglia. Fin qui tutto bene se non fosse che lo stesso tecnico toscano ha poi lamentato la mancanza di diversi giocatori, chiedendo di fatto un cambio di passo alla società sul mercato. «Così non possiamo andare avanti. Io mi fido della società però manca ancora tanta gente, così il lavoro che dobbiamo fare lo stiamo trascurando. Stiamo lavorando fisicamente, ma non certo tatticamente», ha dichiarato il tecnico dopo l'amichevole. «Se dovessi giudicare in base a quello che ho visto oggi siamo in mezzo a una strada, noi dobbiamo fare molto di più, dobbiamo migliorarci. Questo è un cantiere apertissimo», ha detto senza mezzi termini l'allenatore.

La parola quindi passa necessariamente al direttore sportivo Stefano Trinchera e al presidente Eugenio Guarascio.

Cosenza – Morrone 3-1

COSENZA: Perina (1′ st Saracco), Bittante (21′ st Idda), Capela (17′ st Salines), Idda (1′ st Tiritiello), Legittimo (17′ st Moretti), Varone, Bruccini (21′ st Sciaudone), Sciaudone (1′ st Trovato), Mungo (40′ pt Sueva), Moreo, Perez (1′ st Licciardello). A disp.: Quintiero. All. Braglia.

MORRONE: Bance (1′ st Risoli), De Luca (14′ st Orsino), Bacilieri (43′ pt Pansera) (29′ st, Bruno, Mazzei (22′ st De Marco), Nagore (30′ st Principe), Cerdic (15′ st D’Acri), Cvijdnovic (1′ st Niabally), Azzinnaro (19′ st Cissè), Ferraro (30′ st Meringolo), Senra (26′ st Servidio). A disp.: Prezioso. All. Stranges.

ARBITRO: Cipolla di Cosenza.

MARCATORI: 17′ pt Idda (C), 10′ st Bruccini rig. (C), 20′ st Ferraro rig. (M), 38′ st Varone (C).