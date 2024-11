Nel turno infrasettimanale la formazione rossoblù vince 2-0 contro il Ragusa e resta a punteggio pieno. Crollano i lupi del Pollino che incassano una manita dai siciliani. Ko anche Locri e Gioiese. Pari per il San Luca

Si è giocato oggi pomeriggio il turno infrasettimanale (il primo stagionale) del girone I del campionato di Serie D, valido per la terza giornata. In campo anche cinque delle sette squadre calabresi che fanno parte del raggruppamento. È stato infatti rinviato a data da destinarsi il derby tra LFA Reggio Calabria e Lamezia Terme. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata. Si ritornerà in campo già nel prossimo fine settimana con le partite della quarta giornata.

I risultati della terza giornata (ore 15.00)

Castrovillari - Trapani 0-5

Locri - Portici 0-2

Real Casalnuovo - Gioiese 3-1

Sancataldese - Siracusa 1-6

Vibonese - Ragusa 2-0

Canicatti-Licata 1-1

Nuova Igea Virtus-San Luca 0-0

Akragas-S.Agata 1-0

Ha riposato: Acireale

Rinviata: LFA Reggio Calabria - Lamezia Terme

La classifica:

Vibonese 9

Siracusa 7

Licata 7

Trapani* 6

Real Casalnuovo 6

Akragas 6

Canicattì 5

Nuova Igea Virtus 4

San Luca 4

Acireale** 3

Lamezia Terme* 3

Ragusa 3

Portici 3

Locri 3

Sant'Agata 3

Gioiese 0

Sancataldese 0

Castrovillari 0

LFA Reggio Calabria ***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno