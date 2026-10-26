Continua il momento magico del Trebisacce, che nella settima giornata del campionato di Eccellenza conquista la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro uscite. Una lunga e insidiosa trasferta sul campo del Sersale da cui la compagine giallorossa torna a casa con il bottino pieno: a decidere la contesa è stato il sigillo di Julian Leonori a inizio ripresa. Un successo di misura che proietta i "delfini" a quota 12 punti in classifica, garantendo un prestigioso quinto posto in piena zona d'alta graduatoria.

Mister Malucchi promuove i suoi: «Risposto al meglio in dieci uomini»

A fine gara è arrivata la soddisfazione di mister Serafino Malucchi, che ha evidenziato la maturità mostrata dalla sua squadra in un momento di sofferenza: «Ci tenevamo innanzitutto a riscattare i precedenti risultati in trasferta, che non erano stati positivi. Contro il Sersale volevo una risposta forte e una vera prova di carattere da parte di tutti. Devo dire che sono davvero contento del risultato ottenuto, anche perché siamo stati capaci di difendere bene e rischiare pochissimo pur avendo giocato in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo».

Identità e margini di crescita: «Stupito dalla coesione del gruppo»

Infine, il tecnico si è soffermato sul percorso di crescita della rosa, andata oltre le migliori aspettative iniziali dopo i tanti stravolgimenti estivi: «In estate abbiamo rivoluzionato praticamente tutto l'organico e, devo essere sincero, dopo appena due mesi e mezzo di lavoro non mi aspettavo di vedere già una simile identità di squadra. Ogni calciatore sa esattamente cosa deve fare in campo. Adesso dobbiamo solo continuare a lavorare per migliorare nella fluidità di manovra e nell'intesa complessiva, oltre a mostrare sempre questa personalità nelle gare fuori casa».