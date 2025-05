Il campionato di Eccellenza vinto è già alle spalle poiché la Vigor Lamezia ha già voltato pagina e sta programmando la prossima stagione in Serie D. Si affaccia con ambizione al nuovo campionato il club biancoverde, premiato dalla redazione sportiva di LaC News24 per aver vinto il massimo campionato regionale.

Vigor, adesso la programmazione

A ritirare il premio, che è stato consegnato durante la puntata odierna del format “Buongiorno in Calabria” condotto da Massimo Clausi e Simona Tripodi, è stato il direttore sportivo Antonio Morelli: «Innanzitutto ringraziamo LaC News24 per il riconoscimento dato. Quella di quest'anno è stata una stagione bellissima ma allo stesso difficile e faticosa. Nonostante ciò abbiamo raggiunto il risultato prefissato e di questo siamo contenti. Con la società non vediamo l'ora di disputare questo bellissimo campionato di Serie D».



Saranno settimane importanti queste imminenti, dal momento che si delineerà la programmazione estiva e l'avvicinamento alla prossima stagione: «Devo essere sincero, la società ancora non si è seduta a tavolino per stabilire organico, staff e organico. A breve ci sarà una riunione per pianificare il budget del prossimo anno, una volta stabilito ciò si deciderà la guida tecnica e i profili su cui puntare e che saranno protagonisti».

Torna il derby

Dopo due anni, inoltre, torna uno dei più attesi e caldi derby calabresi ovvero quello tra Vigor Lamezia e Sambiase: «Saranno due bellissime giornate di sport, faticose nell'organizzazione visto che un derby importante come quello di Lamezia non è facile da organizzare, ma lo abbiamo fatto già in passato e anche positivamente. Lo scorso anno infatti furono due bellissime giornate dove le due tifoserie si sono rispettate e sono sicuro che sarà così anche quest'anno. Non vediamo l'ora di disputarlo».