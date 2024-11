Altra doccia gelata per i giallorossi. Dopo la sconfitta di coppa contro il Cosenza, ecco il kappaò di Lamezia. Derby maledetti per le Aquile

LAMEZIA TERME – Non basta il primo gol in maglia giallorossa di Kamara al Catanzaro per aggiudicarsi il derby dei due mari. La Vigor Lamezia fa festa con una rimonta che si concretizza in pieno recupero.

La cronaca. Tutto esaurito al D’Ippolito. Inizia bene la squadra di Moriero che passa in vantaggio al 35’ del primo tempo grazie al centro di Kamara. Nella ripresa le Aquile restano in dieci per l’espulsione di Maiorano e il match cambia all’improvviso. La Vigor Lamezia spinge sull’acceleratore e soprattutto lo fa con maggiore determinazione e con più coraggio. L’uno a uno arriva al 31’ per merito dell’ex di turno Montella. Il meglio deve arrivare per i biancoverdi. Il tripudio per i tifosi biancoverdi, assiepati sugli spalti del D’Ippolito, giunge al minuto numero 46’ quando Voltasio sfrutta un assist di Montella e firma il clamoroso due a uno che manda in tilt un Catanzaro contestato dai suoi tifosi, inviperiti per un altro derby perso. Come se non bastasse il kappaò rimediato in Coppa contro il Cosenza.