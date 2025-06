Dopo settimane di contatti, confronti e attese, l’accordo tra la società dello Stretto e Bruno Trocini è ormai in dirittura d’arrivo. Il direttore generale Praticò lo ha confermato in diretta a Mezzogiorno Amaranto: “Le firme sono vicine”

Il futuro della Reggina inizia da una certezza in panchina. Bruno Trocini e il club amaranto sono sempre più vicini al rinnovo del contratto: l’accordo è praticamente definito, con firme attese a breve. Un passaggio cruciale per dare continuità a un progetto tecnico che ha saputo tenere unito l’ambiente nei momenti più difficili.



A confermarlo, questa volta, è anche il direttore Praticò, intervenuto in diretta a Mezzogiorno Amaranto: “Siamo in dirittura d’arrivo, le firme sono vicine“.

Dopo settimane faticose di confronto, le visioni si sono allineate. Ora manca davvero poco. Parole che confermano quanto si respira da giorni attorno al club. La stima reciproca, il lavoro svolto da Trocini e la volontà della società di dare stabilità al progetto sono stati alla base di una trattativa lunga, ma che ha portato al punto d’incontro.

Il tecnico, subentrato in un momento delicato, ha riportato equilibrio e spirito di squadra, conquistando la fiducia della dirigenza e l’affetto della tifoseria. Il suo approccio, fatto di concretezza e dedizione, è stato apprezzato e riconosciuto come valore su cui costruire il futuro. La Reggina, in attesa degli sviluppi legati ai verdetti della COVISOC e all’eventualità di una riammissione in Serie C, ha deciso di non aspettare oltre: si parte da chi ha già dimostrato di poter guidare il gruppo con equilibrio e passione.

Bruno Trocini e la Reggina sono pronti a proseguire insieme. La firma imminente è il segnale di un’identità tecnica riconfermata, di un progetto che vuole guardare avanti con coerenza e ambizione. A Reggio, dove il calcio è anima e battito, la conferma di Trocini è un primo passo concreto verso nuovi traguardi.