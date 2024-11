Il 18 maggio c’è attesa, a Tropea, per una bella giornata di sport e di mare. La meta turistica calabrese ospiterà la veleggiata promossa dal Tropea Vela Club, diretto da Sabatino La Torre. La gara partirà dalla Madonna dell’Isola e percorrerà un percorso a bastone, che dopo aver toccato lo scoglio del Vadaro posizionato nei pressi di Capo Vaticano tornerà a dirigersi verso nord, e tornare al punto di partenza.

Il riconoscimento Fiv

Il briefing è previsto alle ore 9.30, la partenza degli equipaggi alle ore 10, e l’orario massimo per il rientro è fissato per le ore 16.30. A far da cornice ad esaltare una gara appassionante, il Porto di Tropea.

Il club, che ha ottenuto a Febbraio il riconoscimento della Fiv, dal prossimo anno potrà inserire nelle sue iniziative anche percorsi più elaborati, ed esprime grande soddisfazione, tramite il suo socio Franco Scuro, per i risultati conseguiti, e per la bella stagione appena trascorsa, che si chiude con la giornata del 18. «Il riconoscimento FIv, Federazione italiana vela fa bene non solo al nostro club, ma alla città di Tropea nel suo complesso, ha dichiarato l’appassionato velista».

Giudice di gara, Domenico Pugliatti

A verificare cronometro e classifiche, sabato mattina, sarà presente il rappresentante federale Domenico Pugliatti, giudice di gara e membro del VI comitato di Zona FIV, comprendente Calabria e Basilicata. Ad animare la competizione saranno oltre trenta partecipanti, divisi tra 12 equipaggi, due dei quali provenienti da Crotone e due da Vibo Valentia Marina.