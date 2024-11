VIDEO | Quattro tappe in programma. I partecipanti concorreranno per l’assegnazione del prestigioso trofeo Marina Yacht club Tropea. In conferenza stampa illustrati i dettagli dell’evento

Partiranno oggi dal porto di Tropea le 26 imbarcazioni che parteciperanno al Campionato invernale di Vela d’Altura e concorreranno per l’assegnazione del prestigioso Trofeo Marina Yacht Club Tropea, messo in palio dal management del Porto di Tropea.

In conferenza stampa i protagonisti dell’evento hanno illustrato le peculiarità del premio. Quattro le tappe della manifestazione organizzata dal Circolo Velico Santa Venere, con la collaborazione del Circolo Velico Lampetia e della Lega navale italiana di Cetraro. A quella di oggi seguiranno quelle del 10 e 24 novembre e a chiudere quella del 1 dicembre. «Non solo sport ma anche aggregazione – ha sottolineato il presidente del circolo velico Santa Venere Gianfranco Manfrida – abbiamo molte imbarcazioni e molti equipaggi di tanti altri circoli che condividono con noi questa passione».

«I campionati invernali sono un ottimo banco di prova per i nostri armatori e i nostri equipaggi - ha commentato Fabrizio Gagliardi, presidente nazionale Uvai - sono occasioni in cui si provano nuove strumentazioni, nuove vele e anche nuovi membri dell’equipaggio in vista poi della stagione agonistica che inizia in primavera». Un modo anche per dare attenzione e luce alla Perla del Tirreno non solo in estate. «E’ una bellissima cornice all’interno del Marina Yacht Club di Tropea» ha rimarcato l’amministratore delegato della società Porto di Tropea Vincenzo Di Salvo.

Diverse le categorie in gara. Dalla Performance, riservata alle barche più prestanti, alla Cruiser/Race, riservata a quelle comunque competitive, fino alle Cruiser per le barche con caratteristiche da comoda Crociera e una Great Cruiser, per le barche prettamente crocieristiche, equipaggi esordienti o vecchie signore del mare con tanta voglia di solcare le onde.