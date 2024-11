La prima giornata del mondiale di tuffi - il primo in Corea del Sud - ha già regalato le prime gioie ai colori azzurri.

Al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju il calabrese Giovanni Tocci (atleta tesserato con il Centro Sportivo dell'Esercito e la Cosenza Nuoto), si qualifica per la finale dal trampolino 1 metro, specialità da cui detiene già il titolo italiano, l’argento europeo e il bronzo mondiale (conquistato nella precedente rassegna iridata di Budapest 2017).

La gara

Non povera di emozioni la sua eliminatoria che ha visto 44 atleti al via. Dopo un mezzo passo falso a metà gara, dove sporca il doppio e mezzo indietro, il tuffatore di Arcavacata di Rende si rialza nella seconda parte e infila una serie positiva tre salti che gli fanno raggiungere l'ottava posizione ed un punteggio complessivo di 357.50. L'altro italiano in gara, Lorenzo Marsaglia (Marina Militare – Circolo Canottieri Aniene Roma), che invece parte meglio del compagno di squadra e di sincro, sbaglia anche lui il doppio e mezzo indietro, dopodichè non ha più il tempo e la forza per risalire; chiude ventiseiesimo con 320.45 ma sorride lo stesso. Davanti a tutti ci sono i cinesi Zongyuan Wang con 429.40 e Janfeng Peng con 410.80. Terzo con 396.10 punti il coreano Haram Woo.

«Sono contento per come ho gestito il tutto e ancor di più per aver centrato un'altra finale mondiale. Queste sono gare molto particolari considerato l'elevato numero di partecipanti», ha dichiarato subito dopo la qualificazione Tocci.

Domenica mattina la finale

La finale è in programma per domenica mattina alle 15,30 locali, quando in Italia saranno le 8,30 del mattino.

Ventiquattro ore prima andrà invece in scena la finale femminile del trampolino che vedrà in gara per l’Italia Elena Bertocchi (CS Esercito) che si è qualificata con l’ultimo punteggio utile (è dodicesima con 232.55 punti).