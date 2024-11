L’atleta olimpico cosentino sale sul gradino più alto del podio a Trieste. Per lui medaglia d’oro dal trampolino dei tre metri

Cosenza si conferma capitale d’Italia dei tuffi. Incetta di medaglie per gli atleti del club silano capitanato dall’olimpionico Giovanni Tocci. E’ lui il nuovo campione italiano dal trampolino dei tre metri. A Triste ha sbaragliato la concorrenza, impressionando per qualità e regolarità dalla pedana. Ha sbagliato solo un salto meritando il metallo più pregiato con il punteggio di 411,40 sporcato solo nel finale a gara praticamente già vinta.

Prima di lui aveva brillato anche Francesco Porco. Suo il gradino più alto del podio dal trampolino 3 metri e pass importante per la convocazione agli Europei giovanili. Nella stessa gara sorriso anche per Antonio Volpe che si è aggiudicato la medaglia di bronzo dimostrando tanta qualità anche sul trampolino. Soddisfazione pure per Francesco Caputo, che nella categoria ragazzi trampolino 1 metro, dopo una partenza difficile, non ha sbagliato più un salto, chiudendo al secondo posto. Buoni anche i piazzamenti per Laura Bilotta, sfortunata quarta nella categoria Seniores dal trampolino 1 metro, e per Carlarosa Luberto e Maria Francesca Giglio, rispettivamente ottava e undicesima nella categoria Ragazzi Donne dalla piattaforma.

Alessio Bompasso