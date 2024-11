I due atleti cosentini parteciperanno alla coppa del mondo di Wu Han dopo le medaglie conquistate agli assoluti indoor. Tocci campione da 1 e 3 metri. Belle prove anche per Porco e Volpe

C’è il marchio della Cosenza Nuoto sui campionati italiani assoluti di tuffi a Torino. Tre medaglie e tre grandi prestazioni per gli atleti calabresi che nella prima giornata hanno colorato di rosso e di blu la piscina che ospita la kermesse più importante in Italia. Laura Bilotta ha aperto i giochi con un brillante secondo posto che le vale un meritato argento e soprattutto la qualificazione ai Mondiali. Con 480.30 punti la Bilotta si è piazzata alle spalle della Bertocchi e proprio con lei andrà a vivere una magica esperienza alla coppa del mondo di Wu Han in Cina. Bella anche la gara maschile metro 1. I pretendenti al titolo hanno commesso alcuni errori che ne hanno compromesso il percorso. Il doppio e mezzo rovesciato non ha risparmiato alcuni atleti e anche Giovanni Tocci ha ricevuto una penalità che non ha però intaccato il resto di una gara pressoché perfetta, valsa poi l’oro con 417,85 punti. Le belle notizie però arrivano anche da Francesco Porco, che con 355,15 ha ottenuto uno splendido terzo posto e ha messo alle spalle tuffatori molto più esperti confermando una crescita esponenziale e un talento non comune.

Nessuno come Tocci

Bis per Giovanni Tocci. È lui il protagonista assoluto dei campionati Indoor di Torino. L’atelta cosentino dopo la vittoria da un metro, è diventato campione italiano anche dai 3 metri con una gara esemplare, precisa e praticamente mai in discussione. Vittoria netta e qualificazione per il mondiale in Cina.