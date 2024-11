I due atleti della Cosenza Nuoto sono stati convocati da Oscar Bertone per la terza tappa dell'attesa competizione sportiva

Terza tappa di World Series in Russia per gli azzurri dei tuffi. Dal 31 marzo al 2 aprile la selezione nazionale sarà a Kazan per partecipare alla penultima tappa del circuito mondiale, che si concluderà a Windsor, in Canada, dal 21 al 23 aprile. La rappresentativa partirà il 28 marzo. Prima della partenza per Kazan, dal 23 al 27 marzo a Roma per gli atleti che parteciperanno alla tappa di World Series è previsto un raduno collegiale, gestito da Oscar Bertone.

Questi gli atleti prescelti: Giovanni Tocci (Esercito/Cosenza Nuoto) trampolino sincro 3 metri, Francesco Porco (Cosenza Nuoto) trampolino sincro 3 metri, Maico Verzotto (Famme Oro/Bolzano Nuoto) sincro misto 3 metri e piattaforma sincro mista, Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano) sincro misto 3 metri, Noemi Batki (Esercito/Triestina Nuoto) piattaforma sincro mista.

Francesco Pirillo