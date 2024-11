Tutino alla Sampdoria dal Cosenza come operazione tra le più importanti di calciomercato. La volontà dell’agente e del calciatore sarebbe risultata decisiva per il trasferimento al Luigi Ferraris, che può contare già su 15mila abbonati. Il Sassuolo in questo momento è indietro e l’attaccante potrebbe raggiungere Bogliasco già mercoledì, quando la compagine di Andrea Pirlo riprenderà ad allenarsi dopo il ritiro precampionato.

Via degli Stadi incasserà 3.5 milioni con qualche bonus legato ai risultati della formazione di Andrea Pirlo. Il pagamento sarà dilazionato in due tranche, comunque circoscritte alla stagione corrente. Da Genova corrisponderanno 2 milioni subito e 1.5 milioni subito dopo la chiusura del calciomercato invernale per ragioni di bilancio. Altri bonus (circa un milione) sono legati alla promozione del Sampdoria in Serie A. Al bomber, 21 gol totali nella scorsa annata, un ingaggio di poco meno di un milione netto e dei bonus legati a gol e obiettivi.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it.