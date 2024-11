Approfondimenti, dibattiti e servizi sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi. Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria. Tutto pronto per la nuova puntata di Tuttigol, il format di approfondimento in onda ogni lunedì alle 15 su LaC Tv (replica ore 21.30).

Tanti ospiti anche nella puntata di lunedì 25 orrobre. Per parlare del Crotone e del delicato momento dei pitagorici il ds Giuseppe Ursino. In studio il giornalista Antonio Clausi, e gli allenatori Stefano De Angelis e Gianluca Gagliardi. In collegamento Antonio Alizzi con aggiornamenti live sul caso Bergamini il cui processo è partito lunedì, il giornalista Matteo Occhiuto a parlare della vittoria ottenuta dalla Reggina contro il Prama, l'arbitro Mario Russo e Davide Imbrogno pubblicitario e Creativo.

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. Puoi vedere la trasmissione anche in streaming sulle nostre testate web e su www.lactv.it È attivo, inoltre, il servizio on demand per rivedere la trasmissione dove e quando vuoi. Basterà cliccare sul tasto rosso del tuo telecomando per accedere a tutti i contenuti on demand di LaC Play. Rivedi i programmi in onda con la funzione Restart e partecipa ai nostri sondaggi interattivi.