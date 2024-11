Alle 15.00 insieme a Piero Bria e Patrizia De Napoli commenteremo i risultati di Cosenza, Crotone e Reggina e quelli delle calabresi di Serie C. Tra gli ospiti l'estremo difensore della Vibonese

Torna anche questo lunedì alle 15 su LaC Tv l'appuntamento settimanale con il format Tuttigol. Approfondimenti, dibattiti e servizi sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi.

Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria e i loro ospiti in studio e collegati. .

Gli ospiti

Il portiere della Vibonese Riccardo Mengoni sarà presente negli studi di LaC Tv: con lui si parlerà del momento dei rossoblù reduci dalla sconfitta casalinga di ieri contro l'Avellino. Insieme all'estremo difensore ci sarà anche la gradita partecipazione dell'allenatore Gianluca Gagliardi. Si parlerà come di consueto, anche delle formazioni calabresi di Serie B e del loro momento certamente non positivo.

In collegamento tramite Skype il giornalista di Cosenzachannel.it Antonio Clausi, l'allenatore Stefano De Angelis e il giornalista de IlReggino Matteo Occhiuto, con quest'ultimo analizzeremo l'ennesima sconfitta (la quinta consecutiva) della Reggina e tutti i possibili risvolti legati al probabile esonero di Alfredo Aglietti.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.

È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.