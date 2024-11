Ritorna anche oggi, sempre più ricco di contenuti esclusivi l’appuntamento con Tuttigol. Lapuntata odierna, però, andrà in onda questa sera alle 21.30 e non come di consueto alle 15. Un cambio di orario reso necessario per dare spazio allo “Speciale ballottaggio”, in diretta appunto dalle 15, che vedrà il nostro network impegnato a seguire lo spoglio elettorale per il secondo turno nei comuni di Cosenza e Siderno.

Piero Bria e Patrizia De Napoli, parleranno dei risultati ottenuti dalle squadre calabresi nell’ottavo turno del campionato di Serie B e introdurranno la prossima giornata. Commenteranno inoltre le vittorie di Catanzaro e Vibonese impegnate in Serie C.

Non mancheranno gli ospiti, in primis l’allenatore del Catanzaro Antonio Calabro. In studio l’allenatore Stefano De Angelis e il giornalista Antonio Clausi a parlare di calciomercato. Collegamenti con Matteo Occhiuto de IlReggino.it e con l’arbitro Mario Russo che affronterà i temi legati alla “moviola di Tuttigol”.

