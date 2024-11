Torna ricco di contenuti esclusivi l’appuntamento con Tuttigol dopo la pausa dovuta alla maratona elettorale, speciale che ha fatto registrare numeri record in tv e sui portali del gruppo Diemmecom. A partire dalle 15 su LaC Tv, con replica alle 21.30, Piero Bria e Patrizia De Napoli introdurranno il prossimo turno di campionato di Serie B, commenteranno inoltre la grande vittoria del Catanzaro a Pagani e il pari della Vibonese a Taranto.

Non mancheranno gli ospiti, in primis il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi che ha allestito una squadra ambiziosa. In rappresentanza del Cosenza ci sarà invece il difensore centrale Roberto Pirrello. In studio gli allenatori Stefano De Angelis e Gianluca Gagliardi e il nostro giornalista Antonio Clausi a parlare di calciomercato. Collegamenti con Matteo Occhiuto de IlReggino.it e l’arbitro Mario Russo.

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD, disponibile anche in streaming sulle nostre testate web e su www.lactv.it. Il numero whatsapp per interagire con lo stuidio è 345 7256612.