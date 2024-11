Diverse le novità della gara di corsa su strada per appassionati e professionisti organizzata dall'atletica San Costantino

Ai nastri di partenza per la MaraTropea, giunta alla terza edizione. Corsa podistica su strada, organizzata dall’Associazione Tropea eventi in collaborazione con l’Atletica San Costantino Calabro, patrocinata dal Comune di Tropea, dalla federazione italiana di atletica leggera e dall’Agenzia spaziale italiana.

Due le categorie in gara: Fit Walking maschile e femminile e non competitiva.

Diversi i percorsi: 4 chilometri per la categoria non competitiva, 6 km per la categoria Fit walking, 8 km per la categoria competitiva (maschile) 6 km per quella femminile.

Per l’occasione, saranno presenti gruppi provenienti da diverse città della Regione e d’Italia, che potranno approfittarne per visitare le varie bellezze.

L’appuntamento è per domenica 26 giugno. Raduno in piazza Vittorio Veneto a partire dalle 16. Un percorso di 4 km che si snoderà su tutto il centro della Perla del Tirreno.