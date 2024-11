È la notte della 39esima edizione del Golden Gala Pietro Menna, uno degli appuntamenti più importanti del mondo per le discipline dell’atletica leggera, in programma allo stadio Olimpico di Roma dalle 20 alle 22 (diretta tv su RaiSport+HD).

Per i tifosi italiani il più atteso è naturalmente Filippo Tortu, l’atleta delle fiamme gialle considerato proprio l’erede di Mennea, che si metterà alla prova nei 200 metri correndo in quarta corsia. Il primatista italiano dei 100 avrà alla sua sinistra l’ecuadoriano Alex Quinonez (in terza) e alla destra lo statunitense Michael Norman (quinta). Corsie centrali anche per il favorito americano Noah Lyles (sesta) e il turco campione del mondo ed europeo Ramil Guliyev (settima).

Le regine dello sprint femminile saranno l’una accanto all’altra sui blocchi dei 100 metri: la britannica Dina Asher-Smith in quarta corsia, l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou in quinta, la giamaicana Elaine Thompson in sesta. Nei 400 ostacoli Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) è in nona corsia. Nona anche per Lorenzo Perini (Aeronautica) nei 110hs. Prima corsia, invece, per Raphaela Lukudo (Esercito) nei 400 metri e seconda per José Bencosme (Fiamme Gialle) nei 400hs.

Il programma delle gare

13:45 Staffetta 12x200 Batterie Uomini e Donne Giovanili

17:05 Lancio del Giavellotto Donne

18:05 400m Donne Master

18:15 400m Uomini Master

18:25 1 Miglio Donne Master

18:30 Getto del Peso Uomini

18:35 Salto in Lungo Donne

18:35 1 Miglio Uomini Master

18:45 100m Donne Master

18:55 100m Uomini Master

19:00 Salto con l'Asta Donne

19:05 100m Donne Fisdir

19:15 100m Uomini Fisdir

19:25 100m Donne Paralimpici

19:35 100m Uomini Paralimpici

19:45 Staffetta 12x200 Finale Uomini e Donne Giovanili

20:03 400m Ostacoli Uomini

20:13 400m Ostacoli Donne

20:15 Salto in Alto Uomini

20:23 800m Uomini

20:30 Salto Triplo Uomini

20:35 100 metri Donne

20:45 5000m Uomini

21:05 400m Donne

21:15 1500m Donne

21:25 200 metri Uomini

21:35 110m Ostacoli Uomini

21:45 3000 siepi Uomini