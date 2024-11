Giovedì prossimo, 11 maggio, inizieranno i play off della Serie C. Per la Calabria in corsa il Crotone, che scenderà in campo a partire dal secondo turno della fase nazionale, l'andata del match dei pitagorici si giocherà il prossimo 27 maggio, il ritorno il 31.

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani lancia il suo messaggio a club e tifosi: «Siamo arrivati al momento più avvincente ed emozionante della stagione sportiva 2022/23: i playoff promozione. Sono 28 le squadre del nostro campionato che parteciperanno a questi avvincenti spareggi. Sarà una fantastica ed emozionante cavalcata che ci porterà alle finali del 13 e del 18 giugno».

«Ci guarderanno moltissime persone e a loro, ai tifosi, mi sento di indirizzare un messaggio: vedrete un grande spettacolo, seguite le vostre squadre con passione e correttezza. Riempite gli stadi con calore, voi siete la forza della Serie C».

«Le squadre che saranno protagoniste, i calciatori e gli appassionati porteranno nel cuore un gran numero di ricordi, partite straordinarie, gol fantastici e prestazioni di grande brillantezza individuale e di squadra. Celebreremo insieme una festa del nostro calcio che darà grande visibilità alla Lega Pro e a tutti i suoi club. Buon inizio di playoff a tutti!»