Il giocatore olandese domani sarà in campo a Firenze. La società rossoblù spinge per ufficializzare in tempo anche altri due calciatori

Reda Boultam (‘98) è un calciatore del Cosenza. Dopo tre giorni che il calciatore olandese si allenava in gruppo, è arrivato l’ok al tesseramento. I rossoblù e la Salernitana si sono messi d’accordo stabilendo un diritto di riscatto in favore dei Lupi e la recompra per i granata. Il centrocampista domani sarà in campo dal 1’ al Franchi di Firenze nel match Coppa Italia. È partito con il resto della truppa rossoblù a bordo del convoglio ferroviario su cui hanno preso posto i tesserati del club. Potrebbe, tuttavia, non essere finita qui. Da Via degli Stadi stanno cercando di vincere una vera e propria corsa contro il tempo per ufficializzare anche altri due calciatori. I loro nomi sono già noti. Si tratta del centravanti Gabriele Gori (’99) e del regista Marco Carraro (‘98). Gli affari sono virtualmente conclusi, ma serve l’ok dalla Figc entro stasera.

Boultam al Cosenza, il comunicato

«La società Cosenza Calcio - si legge nella nota - comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reda Boultam, proveniente dalla Salernitana. Il centrocampista, nato ad Almere (Paesi Bassi) il 3 marzo 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, fino al 30 giugno 2022. È cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, con cui ha collezionato 4 presenze nella UEFA Youth League. Nelle ultime stagioni ha militato nelle fila della Cremonese, della Triestina e della Salernitana. Boultam è ora pronto ad indossare la maglia numero 6 dei Lupi!».