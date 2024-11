Dopo quattro stagioni l'esterno italoargentino lascia la Calabria. Da poche ore è un giocatore della Frattese. Ed il neo tecnico Costantino rischia di perdere anche...

La Vibonese abbraccia Massimo Costantino, nuovo allenatore ma perde il fantasista Franco Da Dalt. Il giocatore italoargentino si è accasato alla Frattese, dopo quattro anni con la maglia rossoblu. A Vibo Da Dalt era sbarcato nel 2012 su imput dell'allora tecnico Antonino Soda. Lascia la Vibonese dopo quasi 100 presenze, otto gol e tantissimi assist. E' il secondo giocatore a salutare Vibo dopo l'addio di Ciro Castaldo, volato in Lega Pro tra le fila della Sambenedettese. Massimo Costantino, che dopo aver apposto la firma sul contratto che lo ha legato alla società del presidente Caffo, è tornato a Lamezia Terme, dovrà quindi fare a ameno di due tasselli importanti. Il suo ritorno a Vibo, per dare una prima sterza decisiva al mercato rossoblu, avverrà la settimana prossima. Sul tavolo tante conferme e qualche altro possibile addio. Tra questi quello del bomber Diego Allegretti, sempre corteggiato in serie C.