Alla corte di mister Nappi sbarcano il centrocampista Fenoglio e l’esterno Settembrino. Si lavora adesso per l’attaccante

MONTALTO UFFUGO (CS) - Due nuovi arrivi dal mercato per il Comprensorio Montalto. A firmare per il club calabrese sono il centrocampista Luca Fenoglio (18), proveniente dal Bra, e l'esterno sinistro Giuseppe Settembrino (18) che arriva dal Catanzaro. Ora la società sta lavorando all'arrivo di un centravanti e novità in questo senso potrebbero arrivare presto. (ab)