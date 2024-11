La società giallorossa dichiara incedibili il tre giocatori che, di fatto, sono fuori dal mercato nonostante le richieste.

CATANZARO - La società US Catanzaro rende noto che i calciatori Giacomo Bindi, Michele Rigione e Antonio Vacca sono fuori dal mercato. I tesserati hanno ricevuto diverse richieste da club di categoria superiore, peraltro con offerte ritenute inadeguate dalla società, che dal canto suo ha scelto di non privarsi del loro apporto. Anche alla luce delle forti motivazioni e della volontà espressa dai tre calciatori di indossare ancora la maglia giallorossa, la società ritiene che Bindi, Rigione e Vacca rivestano un ruolo importante in un gruppo costruito per raggiungere traguardi ambiziosi.