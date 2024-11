Il centrocampista sbarca in Calabria, dall'Atalanta, con la formula del prestito. Ha esordito in serie A nel 2011. Tra i cadetti ha realizzato 3 reti

CROTONE - Il centrocampista Nadir Minotti, di 22 anni, entra nella compagine pitagorica con la formula del prestito. L'Atalanta, società che ne detiene il cartellino, lo ha spedito in Calabria per poter giocare di più. Nella sua carriera ha esordito in Serie A nel 2011.