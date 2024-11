Dopo un anno lontano da Torino, al Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020.

La conferma arriva dal club bianconero.

In Ligue 1 Buffon ha conquistato il titolo di campione di Francia, la Supercoppa e fatto registrare una percentuale di parate del 73,5%, vincendo 13 delle 17 partite giocate.

E ora è di nuovo pronto ad indossare i guanti bianconeri, magari con la speranza di poter aggiungere al suo già ricchissimo palmarès, l’unica coppa che gli manca, la Champions League.

Il saluto della Juventus

«Il 19 maggio 2018 – si legge sul sito della Juventus - navevamo tutti, Gigi per primo, gli occhi gonfi di lacrime, nel salutare quello che per noi è stato più di un Capitano: è stato una leggenda, un simbolo. Probabilmente ognuno di noi sperava, e in fondo sapeva, che quel filo che ci ha unito per così tanti anni non era destinato a spezzarsi. Così sarà».

«Bentornato a casa, Gigi!», è il festoso saluto della Juventus sul sito web.