Pure il Collegio di Garanzia rigetta le tesi del club di via delle Industrie: le speranze per la società dello Stretto si riducono ancora

Niente da fare per la Reggina. Il Collegio di Garanzia del Coni ha dato parere negativo al ricorso presentato dalla società di via delle Industrie contro la decisione della Covisoc di bocciare la domanda d'iscrizione degli amaranto alla prossima Serie B. È questa la novità che giunge da Roma e che segna un'altra negativa svolta nella difficilissima estate vissuta fin qui dal club dello Stretto.

Reggina, no del Coni: cosa succede adesso

La Reggina adesso dovrà ricorrere al Tar per cercare ottenere un parere positivo. Nel mentre il Consiglio Federale di giorno 28 dovrebbe fissare i parametri per gli eventuali ripescaggi, con le indicazioni che arrivano dalla Figc che non lasciano pensare a una riammissione del Brescia già in tale data ma solo dopo l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio (Consiglio di Stato compreso).