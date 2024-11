"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara improcedibile il ricorso incidentale". Il baratro, adesso, è praticamente a un passo. La Reggina ha visto il Tar bocciare il ricorso presentato dalla società dello Stretto contro la decisione di Figc e Coni di escludere la società amaranto dalla Serie B.

Dopo i no di Covisoc e Collegio di Garanzia, dunque, per il club dello Stretto ecco arrivare la bocciatura dalla giustizia ordinaria, quella in cui Felice Saladini tanto credeva, essendosi affidato a una legge di Stato per salvare la Reggina.

In attesa dei dettagli, per la Reggina è confermata l'esclusione dalla Serie B. C’è un ulteriore step giuridico, il Consiglio di Stato, che potrebbe essere anticipato prima di Ferragosto.

Sarà davvero l’ultimissima possibilità, ma la bocciatura odierna pesa tanto, anche in virtù di un contesto sportivo che, già da giorni, navigava in acque molto agitate.