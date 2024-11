Roselli ha risollevato i lupi quando l'anno sembrava perso. Erra deve trovare continuità

COSENZA - Solo qualche mese fa sembrava impossibile. Oggi non più. Ad un passo dal nuovo anno il Cosenza può salutare con il sorriso un 2014 che ha fatto venire i brividi ai tifosi rossoblù. Per loro fortuna, al momento giusto, è arrivata la medicina che ha curato ogni male. Il farmaco ha un nome ed un cognome: Giorgio Roselli. il sostituto di Cappellacci ha preso in mano un gruppo allo sbaraglio e lo ha fatto diventare una squadra. Ha raccolto sei risultati utili di fila in campionato, ha riportato la vittoria al San Vito dopo una vita, ma cosa più importante ha ridato entusiasmo ad una piazza incavolata nera: promosso. Promossa, ma con riserva, la Vigor Lamezia. Straordinario il 2014 dei biancoverdi vissuto tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questo. Ottimo l’impatto con la categoria di Alessandro Erra. Male l’ultima parte dell’anno che sta per andare via. A gennaio potrebbe perdere il suo uomo più importante, Stefano Del Sante. E allora non resta che aspettare e capire sei i vigorini riusciranno a cancellare la riserva, oppure no. Nel frattempo, auguri!