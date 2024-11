Il tecnico giallorosso commenta lo 0-0 in casa dei reggini: «Adesso cerchiamo di preparare, nel migliore dei modi, la prossima in casa contro il Brancaleone»

L'Isola Capo Rizzuto torna dalla trasferta di Bocale con un punto prezioso in saccoccia e che gli consente di salire al secondo posto in classifica a quota quattro punti, dopo due giornate di campionato. Un primo tempo tutto sommato equilibrato e poi, nella ripresa, si accende forse un po' di più ma non basta a sbloccare un risultato che rimarrà sullo 0-0 fino alla fine e con i padroni di casa che rimandano ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. All'Isola Capo Rizzuto anche il merito di aver resistito nonostante l'inferiorità numerica per un determinato tratto di gara.

Buon carattere in trasferta

Nel post gara è intervenuto il tecnico giallorosso Saverio Gregorace, il quale ha parlato della gara: «Un primo tempo sicuramente non bello e non giocato benissimo da parte di entrambe le squadre, forse perché c'era una paura reciproca di sbilanciarsi. Nella ripresa forse si è sbloccato qualcosa con alcune occasioni sia da una parte che dall'altra. In seguito siamo rimasti in dieci e, di conseguenza, dovevamo fare di necessità virtù, cercando di strappare il punto e così è stato».

E ancora: «Ciò che volevo vedere, comunque era il carattere che i ragazzi mettono fuori casa e devo dire che ho avuto una grande risposta. Ora cercheremo di preparare la prossima in casa contro il Brancaleone nel migliore dei modi. Con la società abbiamo parlato di un progetto a lungi termine, quindi stiamo lavorando per mettere le basi e poter fare un campionato in grado di divertirci».