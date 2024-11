Il tecnico 36enne, laureato in ingegneria industriale, è nato a Rossano ma di Bocchigliero. Per lui un contratto fino al 2023 con la società di proprietà della Red Bull

Sarà il Rossanese Domenico Tedesco il nuovo allentore dei tedeschi del Lipsia, dopo l'esonero di Jesse Marsch: la società di proprietà della Red Bull lo ha ufficializzato in mattinata. Per lui un contratto fino al 2023. Il Lipsia attualmente occupa l'undicesima posizione in Bundesliga, ed è reduce da tre ko consecutivi in campionato, mentre è terminata l'esperienza in Champions League con la squadra retrocessa in Europa League.

Chi è Domenico Tedesco

Tedesco, è nato a Rossano 36 anni fa, laureato in ingegneria industriale ha poi conseguito un master in gestione dell'innovazione, nel 2016 invece, dopo essersi trasferito da Bocchigliero in Germania, insieme alla sua famiglia, ha terminato il corso per allenatori della Federcalcio tedesca.

La sua carriera in panchina è iniziata nel 2009 nelle giovanili dell'ASV Aichwald, per poi proseguire prima a Stoccarda, dove a soli 22 anni allenava già le giovanili del VfB, poi nell'Hoffenheim, sempre con i giovani calciatori. Per l'allenatore calabrese nel 2017 si aprono le porte dell'Erzgebirge Aue, in seconda divisione, una stagione conclusa con la salvezza del club sassone e il passaggio di Tedesco su una panchina della Bundesliga: quella dello Schalke 04. Secondo posto in Bundesliga nella stagione 2017/2018 e avventura in Coppa Dfb conclusa alle semifinali. Con lo Schalke ha collezionato 75 panchine.

Nel marzo 2019, Tedesco va in Russia dove guiderà lo Spartak Mosca, concludendo la prima stagione al settimo posto. Ora il ritorno in Germania e la possibilità di rilanciarsi sulla panchina della squadra del presidente Oliver Mintzlaff.