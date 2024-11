Un cosentino è campione del mondo di fotografia subacquea. Si tratta di Francesco Sesso che ha conquistato il prestigioso titolo ai campionati del mondo di Tenerife. «Sono felicissimo per il suo successo – ha sottolineato il sindaco Occhiuto nel suo messaggio di congratulazioni-. La città di Cosenza è orgogliosa per l’impresa di Francesco Sesso e gli è grata per il titolo iridato. E’ per noi motivo di grande soddisfazione – ha aggiunto Mario Occhiuto- che il nome della città di Cosenza venga portato ai massimi livelli in una disciplina così bella quanto faticosa ed impegnativa. Mi congratulo per la conquista del più alto gradino del podio e attendo Francesco Sesso a Palazzo dei Bruzi per brindare insieme al titolo mondiale».

Francesco Sesso ai mondiali di Tenerife ha colto anche un successo personale vincendo l’argento nella categoria macro. «A tutti gli effetti re delle immersioni, una vita consacrata all’esplorazione dei fondali del Mare nostrum, Francesco merita ampiamente il risultato raggiunto e la nostra città lo applaude con affetto» – ha concluso il suo messaggio il primo cittadino.