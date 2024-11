Un'alba stagionale da incorniciare per il Melito che prima esordisce con l'eclatante e roboante 7-0 alla Pro Pellaro nel suo primo match di Coppa Italia Dilettanti e poi, ieri, ferma sul 2-2 i campioni in carica del Bocale condannandoli a una precoce eliminazione. Uno storico pass per gli ottavi per la formazione gialloblù che, il 25 settembre, affronterà il Brancaleone nella prima gara d'andata.

Qualificazione meritata

Una prova in ogni caso superlativa sia per prestazione (vantaggio iniziale di Magalhaes dopo dieci minuti e un capolavoro balistico di Contreras) che per reazione (grande risposta dopo il momentaneo ribaltamento del Bocale). Sulla gara si è espresso mister Cormaci, ai microfoni ufficiali del club: «Per noi passare il turno è un doppio piacere perché accresce la nostra autostima e poi perché è arrivato in un derby. Anche se fossimo stati eliminati, non ci saremmo tagliati i polsi poiché di fronte avevamo pur sempre il Bocale campione in carica. Tranne quei momenti di blackout dove abbiamo subito i loro due gol, la prestazione è stata positiva. Sul 2-1 per loro, a fine primo tempo, ho detto ai ragazzi di stare tranquilli e calmi perché il gol sarebbe arrivato. Meritavamo il passaggio del turno».

Essere protagonisti

Oltre alla coppa, adesso c'è un campionato da affrontare e con il Melito che oggi saprà il suo cammino stagionale con la stesura dei calendari: «Noi siamo consapevoli di aver costruito una squadra forte - continua il tecnico gialloblù - ma sappiamo inoltre che sarà un campionato lungo ed estenuante. Sicuramente noi vogliamo fare la parte dei protagonisti e non ci nascondiamo».