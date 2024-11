C’è anche un pò di Calabria e di Locride nel trionfo di Francesco “Pecco” Bagnaia nel mondiale della Moto Gp con la Ducati. A festeggiare con il pilota torinese è anche il locrese Francesco Milicia, responsabile da quattro anni delle vendite globali e del post vendita della casa di Borgo Panigale.

Milicia ha 47 anni ed è laureato in Ingegneria Meccanica a Bologna con Master in Business Administration e studi post laurea in Sales & Marketing e Finance alla London Business School, alla China Europe International Business School ed all’Insead.

Il percorso professionale

Attualmente Global Sales Vice President di Ducati, ha ricoperto in passato diversi ruoli tra cui: Direttore Acquisti e Logistica e Managing Director Thailand per Ducati di cui fa parte del Board dal 2015.

Dal 2005 al 2011 ha lavorato per società del gruppo Ariston come Amministratore Delegato China e Country Manager Italy. Per lui anche sei anni trascorsi all’estero tra Cina e Thailandia.

Sposato e padre di due figli, da ragazzo ha frequentato il liceo classico “Ivo Oliveti” di Locri. Proprio nella città di Zaleuco questa estate ha ricevuto il premio “Radici Calabresi”, conferito dall’amministrazione ai concittadini che hanno dato lustro al loro paese d’origine per meriti scientifici e accademici.