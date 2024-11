Il club rossoblu ha praticamente chiuso l’accordo con il bomber Francesco Piemontese. Manca l’ok del Montalto. In caso di problemi pronta l’alternativa Marius Pascu

VIBO VALENTIA - La Vibonese non si farà trovare impreparata qualora la Lega Nazionale Dilettanti dovesse spalancargli i cancelli della Serie D. Questa è una certezza. I massimi dirigenti rossoblu, come nel caso dell’allenatore, hanno deciso di investire sulla squadra a prescindere dalla categoria. Era stato così per mister Di Maria, per i confermati, tra l’altro oggi dovrebbe arrivar l’ufficialità, di Cosenza, Calzolaio e Da Dalt, sarà così anche per il nuovo attaccante. La Vibonese ha praticamente chiuso la trattativa con uno dei bomber più prolifici della Serie D. Si tratta di Francesco Piemontese, un top player per la categoria. C’è già l’accordo economico con il giocatore, manca solo da definire quello con il Montalto, squadra che detiene il cartellino dell’attaccante. Qualora la compagine cosentina dovesse mettere i bastoni fra le ruote, la sociètà del presidente Caffo ha già l’alternativa che risponde al nome di Marius Pascu, giocatore che in più di un’occasione ha punito i rossoblu nell’ultima stagione con la maglia della Gioiese. I tifosi rossoblu si ricorderanno l’eurogol siglato al “Luigi Razza” nella prima giornata di campionato. Nel frattempo il club di via Piazza D’armi ha definito l’ingaggio con il difensore Attilio Certomà classe ’93 reduce dall’esperienza in Eccellenza con il Guardavalle.