Come ormai noto, la nazionale italiana di calcio non partecipa ai campionati del Mondo che si stanno svolgendo in questi giorni in Qatar. Gli Azzurri, per la seconda volta consecutiva, non sono riusciti a qualificarsi alla competizione iridata. Un vero e proprio fallimento per l’intero movimento calcistico tricolore che, aveva ritrovato un pizzico di luce dopo la vittoria degli Europei nell'estate del 2021.

Gli italiani sono dunque intenti a godersi la massima competizione calcistica guardando le 64 partite dal divano di casa e cercando di consolarsi con le prestazioni dei tanti calciatori che militano nelle squadre di club italiane.

In Qatar c’è anche un pizzico di Calabria. Si tratta del fotografo sportivo Pasquale Golia. Il fotoreporter, originario di Cassano All’Ionio, ha fatto il suo esordio a bordo campo, durante la sfida tra Marocco e Croazia, questa mattina allo stadio Al-Bayt situato ad Al Khor, nel nord est del Qatar, a 35 km dalla capitale del Qatar Doha.

Tanta Italia in entrambe le formazioni con il Marocco che può contare sulla stella del Bari Cheddira, protagonista in Serie B e a segno contro il Cosenza lo scorso 10 settembre. Il suo gol è servito ai pugliesi per espugnare 1-0 lo stadio San Vito – Marulla. In quell’occasione a bordo campo a Cosenza c’era anche Golia, che stamattina è invece impegnato a fotografare nella competizione sportiva più importante del mondo.

«Se è un sogno non svegliatemi – scrive il fotografo calabrese su Facebook -. Un traguardo impensabile dopo 15 anni di tantissimi sacrifici. Io, partito dal sud, ai Campionati del Mondo di calcio in Qatar. I sogni si avverano, basta crederci».

«È stato emozionante entrare in campo oggi - ci ha detto Golia, raggiunto telefonicamente durante l'intervallo del match mondiale -. Un viaggio partito da lontano, dai campi di periferia della Calabria. Avevo questo sogno ma sinceramente non pensavo di riuscirsci e ne sono oggi davvero fiero». E poi un messaggio: «Se si ha il coraggio di sognare in grande si può riuscire in tutto. Basta crederci».

Il sogno di Pasquale Golia è appena iniziato e oggi, dopo Marocco-Croazia, sarà impegnato alle 17 all'Al Thumama Stadium di Doha per fotografare i protagonisti della sfida tra Spagna e Costa Rica. Nel calendario mondiale di Golia, nei prossimi giorni, ci saranno anche il Brasile di Neymar, la Francia campione del mondo in carica di Mbappè, l’Inghilterra di Kean ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo.