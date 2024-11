Alla corsa si aggiungono anche altre squadre ma a spuntarla, tuttavia, dovrebbe essere la Juve Stabia. Il sistema dei ripescaggi premia la vespe campane che al momento hanno i requisiti migliori per il salto tra i cadetti

ROMA - E’ stato deciso di non decidere, almeno per il momento. Il consiglio federale rimanda la querelle legata all’ultimo posto disponibile in serie B e scatta la corsa alla cadetteria. Delineati solo i criteri. Si ritorna al classico sistema dei ripescaggi. Fuori quindi subito Reggina e Novara che pagano a caro prezzo la condanna sportiva per illecito sportivo troppo recente. Il Consiglio Federale le esclude dalla corsa al torneo cadetto alla quale, nel frattempo, si aggiungono Salernitana, Cremonese, Pisa e Vicenza. In ballo ancora le altre due calabresi Catanzaro e Cosenza ma alla fine il posto dovrebbe essere occupato dalla Juve Stabia. Le vespe campane sono la società con i requisiti migliori per aspirare a giocare la prossima Serie B. Salvo ricorsi. (ab)