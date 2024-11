Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve, ma sembrerebbe essere tutto fatto per il ritorno in panchina di Ivan Gennaro Gattuso.

L’ex allenatore tra le altre di Milan e Napoli, avrebbe raggiunto un accordo di massima con la formazione spagnola del Valencia. “Ringhio”, nato a Corigliano Calabro, è dunque a un passo dal rimettersi in gioco dopo lo stop della scorsa stagione, quando fu inizialmente scelto come tecnico della Fiorentina, dal presidente viola, l'italo-americano Rocco Commisso (originario di Marina di Gioiosa Jonica), per poi interrompere il rapporto dopo poco più di 3 settimane (23 giorni per la precisione), senza mai sedere ufficialmente sulla panchina della squadra toscana.

Il campione del mondo 2006, si appresta dunque a diventare l’allenatore degli spagnoli, che nell’ultima Liga, guidati da Pepe Bordalás, hanno chiuso al nono posto in classifica.