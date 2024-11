L’atleta della Nazionale è stato premiato da Asso.La.C e Calabria Latte nel corso di un evento emozionante che ha riguardato da vicino anche papà Tocci

Metti un giorno nell’azienda di tuo papà. Contornato dai colleghi di tuo papà. Gli stessi che ti hanno visto crescere, diventare grande. Piangere per le sconfitte, gioire per le vittorie. Tante. Importanti. Per la tua terra prima e per l’Italia poi. A Castrovillari è stato il giorno di Giovanni Tocci. Campione dei tuffi in Azzurro made in Cosenza. Per lui l’abbraccio di AssolaC e Calabria Latte. L’azienda in cui da 30 anni lavora papà Tocci, Gabriele.

Il più commosso quando il figlio ha ritirato il riconoscimento assegnatogli dal gruppo industriale guidato dal presidente Camillo Nola. Un premio, quello ritirato nel corso dell’evento #UnTuffoNelLatte, moderato dal giornalista Franco Rosito, non destinato alla bacheca dei trofei e neppure prestigioso come il bronzo ai mondiali o l’argento agli europei messi, ma sicuramente uno di quelli da conservare nella teca dei ricordi più emozionanti.