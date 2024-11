In questa stagione calcistica che si avvia alla conclusione, il Bocale è tra le protagoniste in positivo del campionato di Eccellenza ed ha trionfato nella fase finale della Coppa Italia Dilettanti alzando il trofeo dopo aver battuto in finale il Sambiase. Ma la società reggina ha recentemente ottenuto una soddisfazione anche su un altro "campo", quello virtuale dei social. Con un senso di orgoglio palpabile, il Bocale Calcio Admo ha infatti annunciato il proprio successo nella recente classifica stilata da Cross Football Marketing, che posiziona la società reggina al secondo posto tra i club dell'Eccellenza italiana più seguiti su Instagram, stando ai dati alla mezzanotte del 19 aprile 2024. Questo traguardo, che vede il Bocale Calcio Admo a quota 11mila follower, preceduto solo dall'A.S. Bisceglie Calcio 1913 (14.800 follower), rappresenta un risultato frutto di anni di impegno costante nel campo della comunicazione e dell'interazione sui social media. Nella top 30 delle società italiane di Eccellenza più seguite su Instagram compaiono anche altre due club calabresi: Morrone (settima con 6.492 follower) e Sambiase (sedicesima con 4.453 follower).

«È un lavoro maturato di anno in anno», sottolinea il comunicato stampa del Bocale, che evidenzia il percorso continuo che il team di comunicazione ha intrapreso, senza mai fermarsi. Il gruppo, guidato dal direttore della comunicazione Domenico Geria, figura da tempo legata ai colori del club, ha visto quest'anno l'aggiunta della giornalista Giorgia Rieto, del videomaker Bruno Taverna e del fotografo storico Nicola Santucci. Questa squadra di professionisti ha contribuito a raggiungere un traguardo che, seppur «piccolo» in apparenza, è «veramente importante e immenso» per il Bocale Calcio Admo.

Attraverso la nota che la società del presidente Cogliandro ha diffuso si riconosce anche il ruolo fondamentale dei sostenitori della squadra, distribuiti in tutto il mondo, ringraziandoli per il loro continuo sostegno. Inoltre, il club si impegna a garantire sempre più servizi ai propri sostenitori, dimostrando un costante desiderio di miglioramento e affidandosi alla professionalità e alla competenza degli esperti del settore. «Ringraziamo tutti coloro che giorno dopo giorno continuano a seguirci e sostenerci», si legge in conclusione della nota.