L'argentino del Val Gallico si esibisce in una spettacolare rovesciata durante lo scontro al vertice contro la Deliese. Doppietta pesante anche per Bargas del Gioiosa Ionica. Ecco i migliori tre della sesta giornata

Gol, spettacolo e magie in campo hanno arricchito questo intenso e viva weekend di calcio dilettantistico. Nello specifico è il campionato di Promozione (Girone B) a regalare emozioni e colpi di scena, anche perché era il giorno dello scontro al vertice tra le due capolista Val Gallico e Deliese terminato con un pirotecnico 3-3 favorendo la conquista della vetta di un terzo coinquilino: lo Stilomonasterace.

E poi ancora il ritorno fragoroso della Virtus Rosarno che strapazza per 5-0 la Pro Pellaro nell'esordio in panchina di mister Panarello e un Gioiosa Ionica mai domo e vittorioso sul campo del Bianco. Una giornata viva e, proprio per questo, è stato ancora più difficile stilare il podio settimanale visti i protagonisti. Come di consueto, però, la redazione sportiva di LaC news24 ha selezionato i tre giocatori migliori della giornata aggiornando così la classifica generale. Ecco il criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Il podio di LaC Sport in Promozione B

Il vincitore del podio settimanale non poteva che essere uno dei 22 protagonisti scesi in campo nel big match di vertice tra le due capolista Val Gallico e Deliese. E se, inoltre, la sfida ha regalato uno spettacolare 3-3 allora il gradino più alto del podio era già segnato. A prenderselo è Augustin Lara che, da solo, fa riscoprire l'essenza del calcio. Prima delizia la platea con un eurogol di rovesciata dal limite dell'area e poi firma la doppietta dopo uno slalom all'interno dell'area di rigore della Deliese. Il principale protagonista del big match è lui. Altre due doppiette per gli altri due posti rimanenti.

La seconda è quella di Hugo Bargas che toglie le castagne dal fuoco al Gioiosa Ionica sul difficile campo del Bianco. Nel pirotecnico 2-3, infatti, l'attaccante biancorosso prima sigla il momentaneo pareggio e poi il gol vittoria alla mezz'ora del secondo tempo.

Altra new entry nel podio generale ma era d'obbligo: il possente centravanti colombiano dello Stilomonasterace, Fabian Mena, decide la sfida contro il San Nicola-Chiaravalle siglando un doppietta nel primo quarto d'ora della ripresa. Più di questo, però, la scelta del podio è legata anche la peso specifico dei due gol. Già perché con questi tre punti la squadra di Papaleo aggancia la vetta della classifica a quota 12 punti.