Gran poker della Palmese che supera la resistenza del San Nicola/Chiaravalle e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà di fronte la Gioiese. Gara chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Militano, Romano e Tsampourakis. Il greco poi si ripete al quarto d'ora della ripresa per la sua personale doppietta.

Partita chiusa nel primo tempo

Al Lopresti di Palmi la Palmese è scesa in campo contro il San Nicola-Chiaravalle centrando in pieno l'obiettivo vittoria con più di due gol di scarto. Il 4-0 finale ha infatti consentito ai neroverdi di accedere al turno successivo, dove affronterà la Gioiese per un emozionante derby della piana che sarà giocato in doppia gara di andata e ritorno. La partita viene ipotecata dai neroverdi di mister Zito già nel primo tempo, chiudendolo sul 3-0. Alla mezz'ora la sblocca Militano mentre, cinque minuti più tardi, replica Romano. Sul finire di tempo c'è anche la zampata del greco Tsampourakis, che si sta scoprendo sempre più prezioso. Il ventenne si ripete anche nella ripresa per il definitivo poker, concretizzando un calcio di rigore. Una volta ipotecata la partita il tecnico Zito ha dato spazio alla propria panchina effettuando tutti i cambi a disposizione.

L'analisi di Zito

Nel post partita è intervenuto mister Zito, ai microfoni ufficiali del club neroverde: «Prima partita in casa e prima vittoria stagionale. Innanzitutto devo fare i complimenti alla squadra avversaria perché, nonostante fosse di categoria inferiore, ha dimostrato di avere idee e rischiando poco nella prima mezzora. Poi noi abbiamo attuato la nostra strategia lungo le corsie esterne e la differenza tecnica si è evidenziata. Anche a livello realizzativo oggi siamo riusciti a concretizzare quanto creato, consentendoci dunque di passare il turno e alimentare questo percorso, cercando di arrivare più avanti possibile».

Lavorare sul recupero palla

Un secco 4-0 che però non deve ingannare, anche perché lo stesso tecnico neroverde ha evidenziato le cose da migliorare: «Ci sono tante situazioni su cui lavorare e, una di queste, è sicuramente quella di ridurre gli errori nei passaggi, poiché questo ci permetterebbe di correre di meno per andare a recuperare il pallone. Dobbiamo migliorare su questo ed essere più predisposti alla riconquista». Capitolo mercato: «Quanto all'organico, società e direttore sportivo sono stati bravi a costruire una rosa valida, ma manca ancora qualcosina lì davanti. Abbiamo bisogno di un uomo d'area e se riusciremo a trovarlo alle nostre condizioni tanto meglio, altrimenti dovremo lavorare valorizzando il prodotto che abbiamo».